„Summertime is Orgeltime“ in St. Andreas

Zum Thema „I have a dream“ gibt es am Mittwoch, 19. Juli, 21 Uhr, ein Orgelkonzert in der St.-Andreas-Kirche am Wollmarkt. Propsteikantorin Heike Kieckhöfel spielt allerlei Orgelstücke, die was mit Träumen zu tun haben. Das Konzert dauert etwa 45 Minuten, der Eintritt ist frei.