Bilderbuchkino im Städtischen Museum

Die lustigen Geschichten des Till Eulenspiegel sind am Sonntag, 16. Juli, um 15.30 Uhr, als Bilderbuchkino für Kinder von sechs bis zehn Jahren im Städtischen Museum am Löwenwall zu sehen. Zu den spannenden Texten von Erich Kästner werden die Illustrationen von Walter Trier an die hohen Wände des...