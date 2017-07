Wie die Telenovela „Rote Rosen“ auf Erfolgskurs bleiben soll

Erst im vergangenen Jahr feierte die Telenovela „Rote Rosen“ ihr zehnjähriges Jubiläum. Und auch in diesem Jahr gibt es wieder Anlass zu feiern: die 2500. Folge steht an. Voraussichtlich am 5. September wird die Episode ausgestrahlt, im Kasten ist sie aber schon jetzt.Auch im mittlerweile elften...