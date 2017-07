Oles Weg zum Profimusiker

Ole Brandt hat lange davon geträumt, jetzt wagt er den Sprung: Der 25-Jährige will sich ein Leben als Profimusiker aufbauen. „Es ist gerade eine aufregende Zeit, aber auch eine anstrengende“, sagt er. Denn noch studiert er Biologie an der TU Braunschweig, hat Klausuren vor sich und will in diesem...