Neuseeländischer Organist spielt

Am Sonntag, 9. Juli, 17 Uhr, gastiert im Internationalen Riddagshäuser Orgelsommer der Organist Martin Setchell aus Christchurch in Neuseeland. An der Orgel der Riddagshäuser Klosterkirche wird er Werke von Johann Sebastian Bach, Buxtehude, Pachelbel, Pecetti, Krebs, Goemanne, Bossi und Stamm...