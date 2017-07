In Syrien geht das Welterbe zugrunde

Das Wüten von IS-Milizen in der syrischen Wüstenstadt Palmyra hat weltweit Entsetzen und Empörung ausgelöst. Doch die Kulturschäden in dem geschundenen Land sind noch viel größer. Die Unesco sucht Hilfe. Denn zur Rettung der von Krieg und Terror zerstörten Welterbestätten in Syrien ist nach...