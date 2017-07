Neue Kunst im Schloss Derneburg

Derneburg Nach rund zehn Jahren Sanierung können Besucher nun im Schloss Derneburg hochkarätige Kunst besuchen. Das Museum in der Nähe von Hildesheim, ehemals Wohn- und Wirkungsort des Kunststars Georg Baselitz, wurde am Samstag eröffnet. Die Hall Art Foundation will so Teile ihrer Kunstsammlung öffentlich...