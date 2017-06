Ein Bild von einem Mann!

Drei Porträts von Herzog Ferdinand habe man im Schlossmuseum, schrieb uns Direktorin Ulrike Sbresny anlässlich von dessen 225. Todestag am Montag. Nun ja, na und? Fürstenporträts, das sind doch diese malerisch mäßigen Ölschinken, die in Massen in allen möglichen alten Gemäuern herumhängen. In der...