Sauna und doch so fern: Autoren und ihre Übersetzer

Wie soll man dieses dadaeske Wortspiel bloß ins Französische übertragen: „Sauna und doch so fern“? 200 Übersetzer blicken gespannt auf ihre Kollegin Mathilde Sobottke oben auf dem Podium in der Kommisse. Die junge Frau muss schmunzeln: „Vielleicht mache ich es so: Si près et pourtant si loin –...