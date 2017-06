Braunschweig Seit 30 Jahren sucht der US-Star nunmehr nach „Freedom“. Die Jubiläumstour führt „The Hoff“ in 2018 auch nach Braunschweig.

David Hasselhoff kommt nach Braunschweig. Das kündigte Veranstalter Eventim an. Demnach spielt der frühere Baywatch-Star am 12. April 2018 in der Braunschweiger Stadthalle. Tickets sind ab 56,50 Euro zu haben, die teuerste Kategorie schlägt mit 78,50 Euro zu Buche.