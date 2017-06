Guns N' Roses trotzen in Hannover mit 75 000 Fans dem Regen

Was für ein Wechselbad der Gefühle am Donnerstagabend unter den dichten dunklen Wolkenmassen über dem Messegelände Hannover. Bad im Wortsinn. Gitarrist Slash hat gerade zum Intro von "Welcome to the Jungle" angesetzt, dem vierten Song des Abends, als ein Sprecher des Veranstalters Hannover Concerts...