Spaß am Meckern

Eine rege Diskussion über die Bologna-Reform hat die Lesung der Autorin Annette Pehnt in der Universitätsbibliothek Braunschweig ausgelöst. Pehnt hatte im vergangenen Jahr die Ricarda-Huch-Poetikdozentur an der TU inne, zur Zeit lehrt sie in Freiburg. Nun kehrte sie an die TU zurück und las aus...