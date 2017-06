Herbert Knaup ist in der Komödie „Glückskind“ plötzlich Papa

Herbert Knaup überzeugt als kauziger Kommissar in den Kluftinger-Krimis der ARD ebenso wie als gehetzter Anwalt in der Serie „Die Kanzlei“. In der Tragikomödie „Glückskind“ von 2014 verkörpert Knaup den Obdachlosen Hans, der im Müllcontainer ein Baby findet. Ein Gespräch über den Dreh mit...