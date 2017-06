Elbphilharmonie soll sicherer werden

Hamburg Nach zahlreichen Stürzen und Beschwerden von Besuchern will die Hamburger Kulturbehörde die Sicherheit in der Elbphilharmonie erhöhen. An Hamburgs neuem Kulturwahrzeichen soll in Absprache mit dem Blinden- und Sehbehindertenverein Hamburg in der spielfreien Zeit vom 13. Juli bis zum5. August...