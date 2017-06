"Tatort" Kiel: Borowskis Verwandlung überzeugte nicht

Kühl, lässig und ein bisschen arrogant – so kennen die „Tatort“-Fans ihren Kommissar Borowski (Axel Milberg) aus Kiel. Umso verwirrter dürften am Sonntagabend viele Zuschauer gewesen sein: Der sonst so beherrschte TV-Ermittler war zum cholerischen Macho mutiert.Und das klang dann beispielsweise so:...