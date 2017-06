Bachkantate in der Katharinenkirche

„Es ist dir gesagt Mensch, was gut ist, und was der Herr von dir fordert“ , lautet der Titel der Bach-Kantate BWV 45, die am kommenden Sonntag um 10.30 Uhr mit einem Projektchor der Katharinenkantorei, dem Kammerorchester an St. Katharinen sowie den Solisten Kathrin Hildebrandt (Alt /Braunschweig),...