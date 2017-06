Live-Musik am Dowesee

Zwei Konzerte stehen im Bürgergarten am Dowesee in der Nordstadt an. Am Sonntag, 18. Juni, ab 14 Uhr treten Kapelle Bum und Parkhouse im Kaffeegarten auf. Die einen spielen akustische Folkrock-Cover von Johnny Cash bis Gundermann, die anderen blue sigen Rock. Der Eintritt ist frei. ...