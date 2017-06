Palina Rojinski verstärkt ARD-Mannschaft beim Confed Cup

Palina Rojinski (32) taucht für die ARD in ein neues TV-Genre ein. Die Ulknudel, die zuletzt hauptsächlich für ProSieben im Einsatz war, wird das Erste beim Confed Cup in Russland verstärken. Sie werde bei einzelnen Spielen zu Gast sein, teilte die Programmdirektion in München auf Anfrage mit....