Chorgesang und innere Einkehr in St. Martini

„Martini klingt“ heißt es am Sonntag, 18. Juni, in der Kirche am Altstadtmarkt. Der Chor an St. Martini und die Solisten Danuta Dulska (Sopran), Anne Schuldt (Alt) und Maximilian Krummen (Bass) singen Bachs Kantate 172 „Erschallet, ihr Lieder“ und Telemanns Motette „Jauchzet dem Herrn alle Welt“....