Neuer Gedenkort für NS-Opfer in Sachsen

Colditz Mit einer Kunst-Installation wird auf Schloss Colditz bei Leipzig an 84 psychisch Kranke erinnert, die dort gestorben sind. Die Patienten kamen im Zuge der „Euthanasie“ in der ehemaligen Heil- und Pflegeanstalt in den Jahren 1938 und 1939 ums Leben. Ihre Namen sind nun dort aufgelistet. Der...