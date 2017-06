Ungebrochene Elektro-Ikonen

Es hat begonnen, das Schaulaufen der Großen des Pop in Hannover. In den nächsten zehn Tagen kommen Coldplay und Guns ’N Roses, im Juli noch Robbie Williams. Doch den fulminanten Auftakt haben die Synthie-Rock-Legenden Depeche Mode gemacht, mit gleich zwei Stadion-Konzerten am Sonntag und Montag vor...