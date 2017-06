Am Freitag, 9. Juni, 20 Uhr, spielt das Philipp Brämswig Trio im Lindenhof, Kasernenstraße 20, Free Jazz. Der Gitarrist Philipp Brämswig spielt im Trio zusammen mit Fabian Arends am Schlagzeug und Florian Rynkowski am Bass. Karten auch an der Abendkasse für20, ermäßigt 18, Schüler 10 Euro.