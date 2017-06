Festival für junge Literatur startet in Hildesheim

Zum fünften Mal wird Hildesheim zum Schauplatz eines der größten Festivals für junge Literatur im deutschsprachigen Raum.

Prosanova 17 bietet noch bis Sonntag Lesungen, Schreib-Workshops, Konzerte und Partys. Beteiligt sind sowohl etablierte Schriftsteller als auch Autoren, die noch nichts veröffentlicht haben.

Organisiert wird das Festival von der Redaktion der Literaturzeitschrift „Bella triste“. Die Szene in Hildesheim wird von dem Literaturinstitut der örtlichen Universität geprägt, wo der Masterstudiengang „Literarisches Schreiben“ angeboten wird. Im Mittelpunkt des Festivals in diesem Jahr steht die Frage nach Material, Prozess und Protokoll, teilten die Veranstalter am Donnerstag mit.