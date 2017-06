Oasis-Song wird zur Anti-Terror-Hymne

Der Song "Don't Look Back In Anger" der Band Oasis wird in Großbritannien zur Anti-Terror-Hymne.

Sein Titel heißt auf Deutsch "Schau nicht im Zorn zurück" und trifft offensichtlich die Stimmungslage vieler Menschen nach den brutalen Anschlägen der vergangenen Wochen.

Bei dem Benefizkonzert für die Opfer des Anschlags in Manchester am Sonntagabend sang Popstar Ariana Grande das Lied zusammen mit der Band Coldplay. Erstmals in Verbindung mit dem Terror angestimmt wurde der 90er-Jahre-Klassiker aber spontan nach der Schweigeminute für die Toten von Manchester am St. Anne's Square am Donnerstag nach der Tat. Am Montag vor zwei Wochen hatte ein Selbstmordattentäter dort nach einem Ariana-Grande-Konzert 22 Opfer mit einer Bombe getötet.

Der Song hat eine enge Verbindung zu Manchester. Die Britpop-Kultband Oasis kommt aus der Stadt. Die Brüder Noel und Liam Gallagher wurden dort geboren. Mit ihrer Band Oasis hatten sie 1991 in Manchester ihren ersten Auftritt.