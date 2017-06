Franck-Orgelreihe startet

Am Sonntag, 4. Juni, 20 Uhr, findet in St. Aegidien das erste Konzert der Reihe „Franck+“ statt, in der das Orgelwerk César Francks zur Aufführung kommt. Diesmal spielt Bernhard Schneider die Fantasie A-Dur und die „Grande Pièce symphonique“. Eintritt frei.