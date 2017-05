Marcel Reif bei „Hart aber fair“: Fans sind nur noch Beiwerk

Gipfel-Zoff in Sizilien, Raketentest in Nordkorea, Obama in Berlin. Und worüber streitet Deutschland? Über ein paar Minuten Schlagermusik in der Halbzeit eines Fußballspiels. Helene Fischers Pausen-Einlage beim Pokalfinale war der Aufreger des Wochenendes. Diesen Steilpass nahm auch Frank Plasberg...