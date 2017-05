Abrissbirne für Frankfurter Theater?

Frankfurt Denkmalschützer und Architekten geraten angesichts der Städtischen Bühnen in der Frankfurter Innenstadt ins Schwärmen. Hinter der mehr als 100 Meter langen Glasfassade, die Schauspiel und Oper vereint, haben Besucher eine prächtige Aussicht. Doch was so beispielhaft transparent wirkt, ist im Kern...