Leipzig "Enjoy The Silence"? - wohl eher nicht! Der erste Deutschland-Termin der geschichtsträchtigen Synthie-Rock-Band findet heute Abend in Leipzig statt. Das Konzert-Ereignis ist ausverkauft. Natürlich!

Depeche Mode spielen in Leipzig: 70 000 Fans erwartet

Die britische Band Depeche Mode spielt am Samstag in Leipzig das erste Konzert in Deutschland im Rahmen ihrer "Global Spirit"-Tour.

Zu der Open-Air-Veranstaltung auf der Festwiese vor dem Stadion werden 70 000 Fans erwartet. Das Konzert ist nach Angaben der Veranstalter aufverkauft.

Weitere Deutschland-Auftritte sind in Köln, München, Hannover, Frankfurt, Berlin und Gelsenkirchen geplant. Besucher müssen sich auf verschärfte Sicherheitskontrollen einstellen. Es werden Metalldetektoren eingesetzt, größere Taschen und Rucksäcke dürfen nicht mitgebracht werden.