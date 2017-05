Ein Vortrag über jüdische Gemeinden in den USA

Braunschweig Die Expertin Carol Krinsky von der New York University gibt in ihrem Vortrag „Synagogen in den USA – Geschichte und Gestalt“ am Sonntag um 18.30 Uhr in der TU, Pockelsstraße 4, Hörsaal SN 19.3, einen Überblick über die Entwicklung der jüdischen Gemeinden in den USA.