Für ungeduldige Fans gibt’s „Lindenstraße“ in Häppchen

„Lindenstraße“ häppchenweise: Wem es bis zur Fortsetzung der ARD-Serie zu lange dauert, der kann die nächste Folge künftig Stück für Stück im Voraus genießen. Von Sonntag an startet unter dem Titel „online first in 8 Teilen“ ein dreiwöchiger Pilotversuch, wie der WDR am Freitag in Köln mitteilte....