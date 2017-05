Lob der Schöpfung

Es ist das wohl größte Projekt, das sich Landeskirchenmusikdirektor Claus-Eduard Hecker in seiner langen Laufbahn vorgenommen hat. Am Sonntag, 10. September, will er mit bis zu 800 Sängern vor bis zu 6000 Zuschauern in der Volkswagen-Halle Haydns Oratorium „Die Schöpfung“ aufführen. Es soll der...