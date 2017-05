Die einstige Grenze als Ort der Künste

Marienborn Unter dem Titel „Operation Grenze“ wird in der Gedenkstätte Deutsche Teilung Marienborn an der A2 am Sonntag eine Ausstellung mit moderner Kunst eröffnet. An dem Projekt der Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig beteiligen sich 21 Künstler. Entstanden sind Skulpturen und Gemälde. Die...