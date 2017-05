Kultur soll in Düsseldorf wieder Chefsache werden

Düsseldorf Nach ihrem Wahlsieg in Nordrhein-Westfalen will die CDU voraussichtlich wieder die Stelle eines Kulturstaatssekretärs in der NRW-Staatskanzlei schaffen, so der CDU-Kulturpolitiker Thomas Sternberg. „Ganz sicher wird die Kulturpolitik nicht weiter als fünftes Rad am Wagen in einem Sammelministerium...