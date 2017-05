„Klang-Kirche“ mit Gero Wolter in St. Markus

Jazzpianist Gero Wolter verbindet bei dem Projekt „Klang-Kirche“ neoklassische, gefühlvolle Klaviermusik mit kurzen Denkanstößen. Beginn ist am Mittwoch, 17. Mai, um 18 Uhr in St. Markus, Heidehöhe 28, in der Südstadt. Karten kosten 6 bis 10 Euro.