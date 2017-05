Heiße Salsa-Nummer und gemeine Pöbelei bei „Let’s Dance“

Kostüme in kreischenden Neonfarben und sehr, sehr viel Schlager: Die Discofox-Nacht in der RTL-Show „Let’s Dance“ dürfte Augen und Ohren einiger Zuschauer ziemlich gequält haben. Sieben Minuten tanzten die sieben Paare gegeneinander an. Klare Sieger dieser „Let’s Dance“-Tradition: Vanessa Mai und...