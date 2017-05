Gospel-Gottesdienst in der Stadthalle

Am Sonntag den 14. Mai, 10.30 Uhr, findet in der Stadthalle Braunschweig ein großer Gospel-Gottesdienst statt. Fünf Chöre leiten zum Mitsingen an, aber man kann auch nur zuhören. Der Gottesdienst wird auf Englisch, Spanisch, Französisch, Farsi und in Gebärdensprache übersetzt.