12. Drecksklub

Am 12. und 13. Mai um 20 Uhr gibt’s wieder den Drecksklub im LOT-Theater. In „Zwölf. Es war einmal“ versammeln sich gestrandeten Gestalten in der bekannten Spelunke im Moor, um Morja, das Irrlicht über den Sümpfen, singen zu hören. Eintritt 15 Uhr.