Neue Thriller-Rolle für Isabelle Huppert

Isabelle Huppert beim 13. Gallery Weekend in Berlin. Foto: dpa

Los Angeles Für ihre Rolle in dem kontroversen Thriller "Elle" wurde sie mit Preisen überhäuft. Isabelle Huppert macht in dem Genre weiter.

Die französische Schauspielerin Isabelle Huppert (64), die zuletzt mit dem Rache-Thriller "Elle" für einen Oscar nominiert war, lässt sich erneut auf ein Psychodrama ein. Dem US-Branchenblatt "Hollywood Reporter" zufolge wird sie mit Chloe Grace Moretz (20, "Carrie") unter der Regie von Oscar-Preisträger Neil Jordan (67, "The Crying Game") in dem Thriller "The Widow" mitspielen.

Die Geschichte dreht sich um eine junge Frau (Moretz), die nach dem Tod ihrer Mutter allein nach New York kommt und dort eine ungewöhnliche Freundschaft mit einer Witwe (Huppert) beginnt. Die ältere Frau hat jedoch finstere Absichten.

Mit dem Thriller "Elle" von Paul Verhoeven um eine vergewaltigte Frau, die auf Rache schwört, war Huppert in den vergangenen Monaten ins Rampenlicht gerückt. Die Französin bekam für ihre Hauptrolle unter anderem den César und den Golden Globe als beste Schauspielerin. Sie war auch für den Oscar nominiert, doch diese Trophäe ging an "La La Land"-Star Emma Stone.