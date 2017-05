Der 25. Fall von „Kommissarin Lucas“ ist keine Sternstunde

Wie das so ist mit Silberjubiläen. Es soll etwas Besonderes werden. Man hübscht sich auf, will seine beste Seite zeigen. Vor allem demonstrieren, dass alles so frisch ist wie damals. Ulrike Krieners „Kommissarin Lucas“ wäre das durchaus zu wünschen gewesen. „Familiengeheimnis“ aber, Fall 25 der...