Berühmt für Penisse und Totenkopf

A. R. Penck gilt als bedeutendster Gegenwartskünstler und Vater der „Neuen Wilden“. Nun ist der Künstler mit 77 Jahren gestorben. Er sei bereits am Dienstag einer längeren Krankheit in Zürich erlegen, teilte die Galerie Michael Werner der Deutschen Presse-Agentur gestern in Paris mit. Der Kölner...