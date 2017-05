Im ARD-Film „Toter Winkel“ zerbricht eine Vorzeigefamilie

Der Film beginnt in tiefem Dunkel. Eine fünfköpfige Familie wird mitten in der Nacht aus dem Schlaf geholt, weil die Polizei an die Tür donnert, um eine Abschiebung zu vollstrecken. Angeblich sei das Bleiberecht für die Kasniqis abgelaufen, sie würden nun umgehend in den Kosovo zurück gebracht....