Brigitte J. Glaser vom Institut für Englische Philologie der Uni Göttingen ist heute mit ihrem Vortrag „Wellen in der (englischen) Literatur“ um 18.30 Uhr im Roten Saal zu Gast. Der Eintritt ist frei. Das Thema „Wellen“ wird in der Literatur allgemein und speziell in der englischen und in Texten...