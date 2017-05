Harper Lee hielt Truman Capote für einen Lügner

New York Ein Jahr nach Harper Lees Tod enthüllt ein neues Buch, was die Pulitzer-Preisträgerin von ihrem Kindheitsfreund Truman Capote hielt. „Sein notorisches Lügen lief etwa so ab“, schrieb sie 2006 an den Historiker Wayne Flynt, „wenn Du ihn gefragt hättest, ob er schon wüsste, dass Kennedy erschossen...