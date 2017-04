Den „Simpsons“ wird bei Donald Trumps 100-Tage-Bilanz übel

Beobachter gehen mit Donald Trumps Bilanz nach 100 Tagen im Amt hart ins Gericht – in den meisten Fällen wohl zu Recht. Doch so drastisch wie es die Macher der „Simpsons“ getan haben, ist die Kritik noch nie ausgefallen.Facebook-Video: Trump Simpsons 2017In der Folge, die am kommenden Sonntag (30....