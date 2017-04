Metal und Punk in der Südstadt

Die Allgäuer Metal-Band „Stepfather Fred“ macht auf ihrer Deutschlandtour am Freitag, 28. April, im Vereinsheim des SV Süd, Scheffelstraße 36, Station, das sich in letzter Zeit als Veranstaltungsort etabliert. Beginn ist 21 Uhr, Eintritt 8 Euro. Im Vorprogramm spielen die Punkbusters und No Founder.