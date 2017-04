Collagen über das menschliche Miteinander

Das menschliche Miteinander und die Genderproblematik sind Themen, die die Künstlerin Dörte Lehnigk in ihren Malereien verarbeitet. Eine reduzierte Farbpalette und schematische Vereinfachungen zählen zu den Stilmitteln. Am Donnerstag, 27. April, eröffnet ihre Ausstellung „Zwischen-Welten“ in der...