Literarisches Quintett

Zum „Literarischen Quintett“ lädt das Literaturzentrum Raabe-Haus am Mittwoch, 26. April, 19.30 Uhr, in den Roten Saal im Schloss. Peter Schanz moderiert die Veranstaltung, in der über Literatur gesprochen und unterhaltsam gestritten wird. Thema sind dieses Mal Wilhelm-Raabe-Literaturpreisträger. ...