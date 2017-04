1 / 12

Reformation entdecken zwischen Heide, Harz und Leine

Die Lutherrose rührt von Luthers Siegelring her, er selbst wusste jeden Bestandteil aus schwarzem Kreuz in rotem Herzen auf weißer Blüte vor Himmelsblau im goldnen Ring christlich zu deuten. Als Schlussstein ziert sie auch die Northeimer Kirche St. Sixti, besiegelt so das evangelische Bekenntnis der noch mit einer Marienkrönung ausgestatteten Kirche. Luther war gegen den Bildersturm.

Foto: Alle Fotos aus dem Buch „Reformation entdecken zwischen Heide, Harz und Leine“ von Karin Dzionara. Sandstein-Verlag, 160 S., 14 Euro.