Drehorgel-Musik in St. Andreas

Das Drehorgel-Orchester Harzland gibt am Samstag, 22. April, um 17 Uhr ein Konzert in St. Andreas am Wollmarkt. Gespielt wird Musik von Mozart, Waldteufel und Strauß. Zum ersten Mal spielt das Drehorgel-Orchester auch gemeinsam mit der großen Kirchenorgel ein Orgelkonzert von Georg Friedrich...