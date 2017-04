Oscar Petersons „Easter Suite“ in Magni

Am Freitag, 21. April, 19 Uhr, erklingt das Passions- und Ostergeschehen in der Komposition des kanadischen Jazzpianisten Oscar Peterson. Das Jazz-Trio von Olaf Kordes (Piano), Wolfgang Tetzlaff (Kontrabass) und Karl Godejohann (Schlagzeug) spielt es in der Magnikirche. Karten zu 10, ermäßigt 6...